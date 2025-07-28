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الرياضة

بوقرة: “التحضير لـ”الشان” في هذه الفترة صعب للغاية”

بقلم محمد لمين صحراوي
بوقرة: “التحضير لـ”الشان” في هذه الفترة صعب للغاية”
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أكد الناخب المحلي، مجيد بوقرة، أن التحضير لبطولة كأس أمم إفريقيا، في الفترة الحالية صعب للغاية.

وقال بوقرة، في ندوة صحفية عقدها اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي: “هذه التحضيرات صعبة نوعا ما، علينا وعلى المنتخبات المنافسة وأيضا بالنسبة للأندية الجزائرية لأن اللاعبين معنا الآن”.

وواصل مدرب المنتخب المحلي: “سنخوض 12 حصة تدريبية قبل انطلاق المنافسة الرسمية. ومثلما تعلمون حتى تكون جاهزا لأي منافسة تحتاج لـ 4 أسابيع من التحضيرات”.

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