بوقرة: “التحضير لـ”الشان” في هذه الفترة صعب للغاية”

أكد الناخب المحلي، مجيد بوقرة، أن التحضير لبطولة كأس أمم إفريقيا، في الفترة الحالية صعب للغاية.

وقال بوقرة، في ندوة صحفية عقدها اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي: “هذه التحضيرات صعبة نوعا ما، علينا وعلى المنتخبات المنافسة وأيضا بالنسبة للأندية الجزائرية لأن اللاعبين معنا الآن”.

وواصل مدرب المنتخب المحلي: “سنخوض 12 حصة تدريبية قبل انطلاق المنافسة الرسمية. ومثلما تعلمون حتى تكون جاهزا لأي منافسة تحتاج لـ 4 أسابيع من التحضيرات”.