بوقرة: “الجزائر ومصر أفضل المرشحين عن المجموعة الرابعة”

اعتبر مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن الخضر أفضل المرشحين رفقة مصر، لتجاوز دور مجموعات كأس العرب 2021.

وصرح بوقرة، للإذاعة الوطنية: “منتخبنا الجزائري، ومصر، أبرز المرشحين، لتجاوز دور المجموعات”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “سنعمل على تسيير مشوارنا في هذه المنافسة مباراة بمباراة، وكل مباراة ستكون بمثابة النهائي”.

وتابع مجبد بوقرة: “سنخوض مبارياتنا ضمن هذه المنافسة، بعزيمة كبيرة بهدف تشريف الألوان الوطنية”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، يخوض منافسة كأس العرب للمنتخبات، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من السودان، لبنان ومصر.