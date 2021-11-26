بوقرة: “الجزائر ومصر أفضل المرشحين عن المجموعة الرابعة”
بقلم كريم.تيغرمت
اعتبر مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن الخضر أفضل المرشحين رفقة مصر، لتجاوز دور مجموعات كأس العرب 2021.
وصرح بوقرة، للإذاعة الوطنية: “منتخبنا الجزائري، ومصر، أبرز المرشحين، لتجاوز دور المجموعات”.
كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “سنعمل على تسيير مشوارنا في هذه المنافسة مباراة بمباراة، وكل مباراة ستكون بمثابة النهائي”.
وتابع مجبد بوقرة: “سنخوض مبارياتنا ضمن هذه المنافسة، بعزيمة كبيرة بهدف تشريف الألوان الوطنية”.
يذكر أن المنتخب الجزائري، يخوض منافسة كأس العرب للمنتخبات، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من السودان، لبنان ومصر.
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