بوقرة: “الجميع مرشح للتتويج وسنلعب كل لقاء وكأنه نهائي”

نفى مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، وجود ضغط في محيط التشكيلة الوطنية، بصفتها حاملا للقب، قبل مباشرة 24 ساعة عن أولى لقاءاتها أمام السودان، في البطولة العربية قطر 2025.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء، قال بوقرة: “لا يوجد ضغط إضافي. ننتظر كل شيء في البطولة، أمس فازت فلسطين وسوريا أمام منتخبان مرشحان للتتويج”.

قبل أن يستدرك مدرب المنتخب الرديف: “هذه منافسة مثلما قلت في نسخة 2021. حينما تبدأ الجميع مرشح، كل لقاء هو نهائي، كل منتخب يبحث عن الفوز”.

وواصل بوقرة: “ما أقوله تأكد بعد لقاءات أمس، وحتى اللاعبين يجب أن يكونوا أكثر تركيزا ويلعبوا كل مباراة وكأنها نهائي”.