بوقرة :”الحديث عن مواجهة ربع نهائي الشان سابق لأوانه”

أبدى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة جاهزيته لملاقاة أي منتخب إفريقي في ربع نهائي الشان بعد التأهل رسميا.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية اليوم الجمعة “نحن جاهزون إلى موعدنا المقبل، ومنافسة ربع نهائي. صحيح أننا لم نتطرق إلى هذا الموضوع لأن الآمر سابق لأوانه، لكن أؤكد أننا نرحب بآي منتخب كان”.

كما أضاف “في حالة استهداف التأهل مجددا، يجب علينا الفوز لا غير، مثلا منتخب كوت ديفوار معروف والبلد يملك أكاديميات معروفة”.

وختم “منتخب يملك أكاديميات كما يملك لاعبين كبار في مختلف البطولات. أرشحه ضمن 4 منتخبات قوية لكن لكل مباراة حديث خاص”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]