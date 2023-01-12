الوطني بوقرة : الحمد لله ليس لدينا إصابات..الكل جاهز بقلم قناة النهار نشر في 12 جانفي 2023 - 12:58 شارك غرِّد أرسل 10 0 بوقرة : الحمد لله ليس لدينا إصابات..الكل جاهز إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/D6Udr اقرأ أيضا ثلوج وأمطار رعدية غزيرة بداية من الأسبوع المقبل الوطني 11 جانفي DGSN تفتح تحقيقا في الحادثة.. توقيف شرطي تسبب بمقتل قاصر بطلقات نارية ببراقي الوطني 10 جانفي الرئيس تبون: هذا سبب قطع العلاقات مع المغرب الوطني 30 ديسمبر رسميا.. حظر صعود هذه المركبات على متن بواخر Algérie Ferries الوطني 28 ديسمبر لأول مرة إفريقيا.. فريق طبي بباتنة ينجح بزراعة كلية لرضيع الوطني 11 جانفي التماس 5 سنوات سجنا لقاضي تحقيق مزيف عن تهم النصب وتهريب "حراقة" الوطني 03 جانفي الإمضاء على عقد شراء لاستقبال قاطرتين بحريتين لصالح STH الوطني 07 جانفي فرنسا: هذا عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصريح إقامة عام 2021 الوطني 29 ديسمبر 7 سنوات خبرة لوكالات السياحة..للمشاركة في تنظيم الحج الوطني 01 جانفي رئيس الكاف باتريس موتسيبي يصل إلى الجزائر لحضور حفل إفتتاح الشان الوطني 12 جانفي