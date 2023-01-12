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بوقرة : الحمد لله ليس لدينا إصابات..الكل جاهز

بقلم قناة النهار
بوقرة : الحمد لله ليس لدينا إصابات..الكل جاهز
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بوقرة : الحمد لله ليس لدينا إصابات..الكل جاهز

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