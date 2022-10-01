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الرياضة

بوقرة :”الشان سيحمل عدد من المفاجأت ونسعى للفوز بالبطولة”

بقلم عزيز طالبي
بوقرة :”الشان سيحمل عدد من المفاجأت ونسعى للفوز بالبطولة”
بوقرة
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ابدى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة ثقته الكبير في لاعبيه لتقديم مستوى كبير في كأس افريقيا التي ستلعب بالجزائر.

وقال بوقرة في تصريح له لـ “النهار” عقب قرعة الشان :”الشان سيحمل عدد من المفاجأت،  ساتي عدد من المنتخبات بإمكانيات كبيرة وسيعملون المستحيل من أجل تقديم مستوى كبير”.

وأضاف ” ليبيا اعرفها جيدا و الموزمبيق، واثيوبيا، اعلم طريقة لعبهما، متأكد ان المنتخبان سيلعبان تقريبا بالمنتخب الاو”

و أردف “سنحضر جيّدا و سنعمل ما في وسعنا من اجل الفوز بالبطولة لا غير”.

رابط دائم : https://nhar.tv/1BK02
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