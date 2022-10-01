بوقرة :”الشان سيحمل عدد من المفاجأت ونسعى للفوز بالبطولة”

ابدى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة ثقته الكبير في لاعبيه لتقديم مستوى كبير في كأس افريقيا التي ستلعب بالجزائر.

وقال بوقرة في تصريح له لـ “النهار” عقب قرعة الشان :”الشان سيحمل عدد من المفاجأت، ساتي عدد من المنتخبات بإمكانيات كبيرة وسيعملون المستحيل من أجل تقديم مستوى كبير”.

وأضاف ” ليبيا اعرفها جيدا و الموزمبيق، واثيوبيا، اعلم طريقة لعبهما، متأكد ان المنتخبان سيلعبان تقريبا بالمنتخب الاو”

و أردف “سنحضر جيّدا و سنعمل ما في وسعنا من اجل الفوز بالبطولة لا غير”.