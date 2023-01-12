بوقرة: “الشان فرصة ثمينة للاعبين الأفارقة المحليين”

أبرز مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، أهمية منافسة “الشان”، بالنسبة للاعبين الأفارقة المحليين.

وصرح بوقرة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “هناك 18 منتخب مشارك، ونتمنى حضور الجميع هذا العرس الإفريقي وشعارنا هو مرحبا”.

كما أضاف: “الشان فرصة جيدة للمواهب الإفريقية المحلية من أجل ابراز مواهبهم، في حضور العديد من المناجرة المهتمين بالاستقدامات”.

وتابع مجيد بوقرة: “بالنسبة لنا أهدافنا محددة في هذا الشان، ونحن جد محفزين باللعب أمام أنصارنا وعلينا تقديم أفضل ما لدينا”.