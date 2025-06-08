بوقرة :”الشان منافسة معقدة وذات طابع خاص”

أكد الناخب الوطني مجيد بوقرة صعوبة منافسة كأس أمام إفريقيا للمحليين التي سيشارك فيها رفقة لاعبيه،واصفا إيّاها بـ “المعقدة” و “ذات طابع خاص”.

وقال مجيد بوقرة في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأحد “منافسة كأس إفريقيا للمحليين ذات طابع خاص ومعقدة بعض الشيء، من جانبنا ننتظر بفارغ الصبر الكشف عن المواعيد و بدأ المنافسة”.

كما توجه بوقرة بالشكر للتقني الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب رواندا، بعد موافقته على خوض مباراة ودية ضد المنتخب الوطني ” أود شكر المدرب عمروش على موافقته على خوض المواجهة الودية، لطالما أحببت مواجهة المنتخبات الأولى، مثلما كان عليه الحال في وقت سابق، أود أن أشير إلى ان الكثير من المنتخبات ستضم 70 إلى 80 بالمائة من لاعبي المنتخب الأول”.

وختم المدرب الذي لقب سابقا بـ “الماجيك” “منتخب رواندا منافس قوي و شاهدت بعض اللقطات في المواجهات الرسمية، يجيد الهجوم جيدا و التنويع في اللعب، مواجهته ستكون صعبة و ستدخلنا مباشرة في أجواء المنافسة الافريقية”.