بوقرة: “الضغط سيكون على أوغندا وندرك ما ينتظرنا”

أكد الناخب المحلي، مجيد بوقرة، أن أشباله واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في كأس أمم إفريقيا للمحلين 2024 المؤجلة إلى 2025، والمقامة بكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وسيدشّن مساء غدٍ الاثنين، المنتخب المحلي، منشط نهائي نسخة 2022. مشواره في المحفل القاري، بمواجهة أحد البلدان المستضيفة منتخب أوغندا، بداية من الساعة 20:00.

وأبرز الناخب المحلي، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، أن استضافة بطولة ولعبها خارج الديار هما امران مختلفان تماما.

قبل أن يستدرك مدرب المحليين: “ندرك ما ينتظرنا وقد حظرنا انفسنا ذهنيا.. ومثلما قلت للاعبين الضغط ليس علينا بل على البلد المنظم لأنه أمام حتمبة تحقيق نتيجة ايجابية”.