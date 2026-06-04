بوقرة: “الضغط سيكون على الأرجنتين في مباراتهم الأولى ضد الجزائر”

تحدث الجزائري مجيد بوقرة، مدرب منتخب لبنان، عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم ضد الأرجنتين، مبديا تفاؤله بقدرة “الخُضر” على تقديم مباراة كبيرة.

وصرّح بوقرة، لموقع “WIN WIN”: “بالنسبة للمباراة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم، الضغط سيكون مفروضا على منتخب الأرجنتين”.

وأضاف: “أعتقد بأننا سنلعب مباراة كبيرة، لدينا جيل رائع من اللاعبين الجيدين، ولاعبي الخبرة أيضا”.

وأردف المدافع الدولي السابق: “كأس العالم هي أغلى مسابقة، والأفضل في العالم، إنها تمثل القمة بالنسبة للاعب كرة القدم. خاصة عندما تمثل منتخب بلدك، ننتظر كأس العالم بشغف كبير”.

وتابع مجيد بوقرة: “إن شاء الله سنتمكن من تقديم مشوار جيد في كأس العالم 2026، أنا واثق من ذلك”.