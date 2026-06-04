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الرياضة

بوقرة: “الضغط سيكون على الأرجنتين في مباراتهم الأولى ضد الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “الضغط سيكون على الأرجنتين في مباراتهم الأولى ضد الجزائر”
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تحدث الجزائري مجيد بوقرة، مدرب منتخب لبنان، عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم ضد الأرجنتين، مبديا تفاؤله بقدرة “الخُضر” على تقديم مباراة كبيرة.

وصرّح بوقرة، لموقع “WIN WIN”: “بالنسبة للمباراة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم، الضغط سيكون مفروضا على منتخب الأرجنتين”.

وأضاف: “أعتقد بأننا سنلعب مباراة كبيرة، لدينا جيل رائع من اللاعبين الجيدين، ولاعبي الخبرة أيضا”.

وأردف المدافع الدولي السابق: “كأس العالم هي أغلى مسابقة، والأفضل في العالم، إنها تمثل القمة بالنسبة للاعب كرة القدم. خاصة عندما تمثل منتخب بلدك، ننتظر كأس العالم بشغف كبير”.

وتابع مجيد بوقرة: “إن شاء الله سنتمكن من تقديم مشوار جيد في كأس العالم 2026، أنا واثق من ذلك”.

رابط دائم : https://nhar.tv/52yHn
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