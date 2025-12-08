بوقرة: “العراق من أكبر منتخبات آسيا ونخوض كل لقاء وكأنه نهائي”

اعترف المدرب مجيد بوقرة، بقوة منتخب العراق، منافس “الخضر” في جولة الختام من دور مجموعات بطولة كأس العرب، الجارية وقائعها بقطر إلى غاية الـ 18 ديسمبر الجاري.

ويلتقي غدا الثلاثاء، المنتخب الوطني الرديف صاحب الـ 4 نقاط، بمنتخب العراق بـ 6 نقاط. في قمة واعدة لحسم صدارة المجموعة. التي تضم أيضا السودان بنقطة واحدة والبحرين بـ 0 نقطة.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين، نوه بوقرة، بقوة المنافس. وقال: “نعلم أن العراق يلعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وهو من أكبر منتخبات آسيا ونستعد جيداً للمواجهة.”

وواصل مدرب المنتخب الرديف: “نخوض كل مباراة كأنها مباراة نهائية. لقاءنا أمام مصر في ختام الدور الأول من النسخة الماضية كان مرجعيا لانه مكننا من الدخول الى المنافسة والتحضير للدور ربع النهائي”.

وختم مجيد بوقرة: “نأمل أن تكون مباراتنا غداً أمام العراق مشابهة وتكون مباراة مرجعية.”