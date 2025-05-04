بوقرة: “الفنيات في المنتخب موجودة وهدفنا التأهل”

كشف مجيد بوقرة، مدرب المنتخب المحلي، أنه راضٍ على ما قدمه لاعبوه في لقاء غامبيا، غير أنه أشار إلى أن العمل لم ينته بعد.

وقال بوقرة: “راضٍ على اللاعبين والنتيجة، ولكن العمل لم ينته. هذه الظروف المناخية تجعلك تفقد الحيوية وتكتيكتيا تكون مشتتا بسبب التعب، وهذا لم يحدث معنا وأحيي اللاعبين”.

وواصل مدرب المنتخب المحلي: “فنيا نملك لاعبين يعرفون لعب الكرة. في الاياب نتمنى لقاء آخر وأن ينجح لاعبونا في إظهار فنياتهم.. أنا فخور ولكن العمل لم ينته مثلما قلت وسنعمل من أجل الفوز والتأهل”.

وختم بوقرة في تصريحات لقناة “الفاف”: “سنركز على الاسترجاع خاصة أنه هناك سفرية ما بين اللقاءين، من دون اغفال الجانبين الفني والتكتيكي، سنعود في رحلة خاصة ونواصل التحضيرات بسيدي موسى”.