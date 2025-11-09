بوقرة: “القائمة النهائية محسومة بنسبة 80%”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن القائمة التي سيعتمدها في الطبعة المقبلة من بطولة كأس العرب، كاشفا بأنها محسومة بنسبة 80%.

وصرّح مجيد بوقرة، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “هذه ليست القائمة النهائية التي سنعتمدها في كأس العرب، والتي ستضم 23 لاعبا”.

كما أضاف: “في القائمة الحالية، استدعيت لاعبين جدد، من أجل معاينتهم في هذا التربص، وأتمنى التوفيق في اختيار أفضل قائمة للدفاع عن لقبنا”.

وتابع مجيد بوقرة: “بنسبة 70% إلى 80%، أملك القائمة النهائية في ذهني، وسأحسم في بقية الأسماء عقب هذا التربص الأخير”.

يذكر أن مجيد بوقرة، استدعى 27 لاعبا، لخوض آخر تربص لمنتخب المحليين، والذي ستتخلله مبارتان تحضيريتان أمام مصر قبل دخول غمار بطولة كأس العرب.