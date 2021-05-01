بوقرة: ” القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة أمام منتخبات منسجمة”

أكد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة أن قرعة منافسة كأس العرب للمنتخبات أوقعت المنتخب الجزائري في مجموعة صعبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم تصريحات الناخب الوطني مجيد بوقرة بخصوص نتائج القرعة قائلا:

“القرعة أوقعتنا مع المنتخب المصري الغني عن كل تعريف، والذي يظم العديد من اللاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية، مع الكثير من الانسجام بين اللاعبين الذين تعودو على اللعب سويا، كما يمكن أن نلاقي المنتخب الليبي أو السوداني وهي منتخبات تتميز بنفس خصائص المنتخب المصري من حيث انسجام لاعبيها، كما يمكن أن نواجه منتخب جيبوتي أو منتخب لبنان، كل هذه المنتخبات تتميز باسجام لاعبيها الذين تعودوا على اللعب سويا على عكس المنتخب الجزائري المحلي”.