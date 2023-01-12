بوقرة: “اللاعبون جاهزون لمواجهة ليبيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، جاهزية كامل تعداد الخضر، للمباراة الافتتاحية من “الشان”، والتي ستجمعهم بمنتخب ليبيا.
وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “استرجعنا مؤخرا جميع لاعبينا المصابين بما فيهم اسلام بكير”.
كما أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “حاليا كل التعداد في أتم جاهزيته، ومستعد لبداية هذه المنافسة”.
وتابع مجيد بوقرة: “سنُقرر في وقت لاحق، المدة التي يمكن لكل لاعب خوضها في مباراة ليبيا، حسب الجاهزية البدنية”.
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