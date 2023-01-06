بوقرة: “اللاعبون محفزون لتقديم دورة في المستوى”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، تواجد لاعبيه في معنويات عالية تحسبا لانطلاق “الشان”.

وصرح بوقرة، في ندوته الصٌحفية: “لاعبونا جد محفزين معنويا للقيام بدورة في المستوى أمام جماهيرنا وهو ما انتظرناه مطولا”.

وبخصوص الجانب البدني، اوضح بوقرة: “مع بداية التربص استقبلنا خمسة لاعبين مصابين وهم محيوز، كداد، بكير، ميريزاق وطاهر”.

وتابع مجيد بوقرة: “هؤلاء اللاعبون قاموا بالعمل اللازم مع الطاقم الطبي ونتوقع جاهزيتهم في مباراة ليبيا”.