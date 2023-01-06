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الرياضة

بوقرة: “اللاعبون محفزون لتقديم دورة في المستوى”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “اللاعبون محفزون لتقديم دورة في المستوى”
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أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، تواجد لاعبيه في معنويات عالية تحسبا لانطلاق “الشان”.

وصرح بوقرة، في ندوته الصٌحفية: “لاعبونا جد محفزين معنويا للقيام بدورة في المستوى أمام جماهيرنا وهو ما انتظرناه مطولا”.

وبخصوص الجانب البدني، اوضح بوقرة: “مع بداية التربص استقبلنا خمسة لاعبين مصابين وهم محيوز، كداد، بكير، ميريزاق وطاهر”.

وتابع مجيد بوقرة: “هؤلاء اللاعبون قاموا بالعمل اللازم مع الطاقم الطبي ونتوقع جاهزيتهم في مباراة ليبيا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yQCm2
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