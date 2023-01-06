بوقرة: “اللاعبون محفزون لتقديم دورة في المستوى”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، تواجد لاعبيه في معنويات عالية تحسبا لانطلاق “الشان”.
وصرح بوقرة، في ندوته الصٌحفية: “لاعبونا جد محفزين معنويا للقيام بدورة في المستوى أمام جماهيرنا وهو ما انتظرناه مطولا”.
وبخصوص الجانب البدني، اوضح بوقرة: “مع بداية التربص استقبلنا خمسة لاعبين مصابين وهم محيوز، كداد، بكير، ميريزاق وطاهر”.
وتابع مجيد بوقرة: “هؤلاء اللاعبون قاموا بالعمل اللازم مع الطاقم الطبي ونتوقع جاهزيتهم في مباراة ليبيا”.
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