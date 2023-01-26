قناة النهار بوقرة : اللاعبون مركزون ..ولانريد الذهاب للوقت الإضافي بقلم قناة النهار نشر في 26 جانفي 2023 - 13:27 بوقرة شارك غرِّد أرسل 45 0 بوقرة : اللاعبون مركزون ..ولانريد الذهاب للوقت الإضافي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WbEaQ اقرأ أيضا "شوفو حكايتي: قصّة صـ ـادمة.. جلسة رقية تنتهي بمحاولة اختـ طاف.. والسبب الفتاة "زهرية قناة النهار 08 جانفي الأمين العام للكاف: كل المرافق مهيئة لإحتضان الجزائر لكان 2025 والقرار بيد اللجنة التنفيذية قناة النهار 09 جانفي مجتمع: فلاحون يشتكون فيروس يصيب أشجار الحمضيات يؤثر سلبا على الإنتاج قناة النهار 18 جانفي عبد الحميد بورومة: وزير السكن ألح على تكوين كفاءات سيسيرون ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي دلال خير: طفلة تجرعت مرارة المرض لمدة 13 سنة وهي تحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي قناة النهار 06 جانفي طالع هابط: بعد بث حالة توقف مشروع فندق بـ 500 مليار بعين تموشنت.. البنك يرد ويوضح قناة النهار 05 جانفي دلال خير: عائلة من 6 أفراد يعيشون في بيت تنعدم فيه شروط الحياة وأولادهم مرضى قناة النهار 06 جانفي "ايتو سامويل:" جمال بلماضي شخص طيب ومهمته لن تكون سهلة أمام شعب متطلب جدا قناة النهار 15 جانفي مجيد بوقرة: المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا تكتيكيا والمنتخب الليبي قوي جدا قناة النهار 13 جانفي تسابق أوروبي نحو الجزائر.. الطاقة والسياسة تعدلان كفتي العلاقات قناة النهار 24 جانفي