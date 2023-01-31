قناة النهار بوقرة: اللاعبين طبقوا التعلميات وكل الشكر للأنصار بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 20:26 شارك غرِّد أرسل 20 0 بوقرة: اللاعبين طبقوا التعلميات وكل الشكر للأنصار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/T6TXm اقرأ أيضا رضا ماتام: جمهورنا عانى في الماضي من ملاعب قديمة وكل الشكر لوزير السكن على ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي بعادات وتقاليد مميزة.. تحيي عائلة "طاطا" مناسبة يناير قناة النهار 11 جانفي أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي النعامة / لوحات فنية مميزة جمعت بين حجارة الجبال و نصاعة اللون الأبيض قناة النهار 25 جانفي الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي عامر ضويفي: قمنا بإتمام الدراسات وتنصيب فريق من المهندسين يفوق 30 مهندس لإتمام ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي مومن آيت قاسي: لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار رائع رغم الظروف الاوروبية الباردة قناة النهار 18 جانفي حسين آشيو: التحكيم الإفريقي كان في المستوى بشان الجزائر قناة النهار 25 جانفي الأمن يطيح بشبكة إجـرامية تمتهن السرقة وتسترجع أزيد من مليار سنتيم بإليزي قناة النهار 22 جانفي شركة أوريدو تنظم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول التغيرات المناخية قناة النهار 18 جانفي