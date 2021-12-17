بوقرة: “اللعب أمام أنصارنا جد محفز ولا نفكر إلا في الفوز”

أكد المدرب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن تفكيرهم يصب في الفوز فقط على تونس، وهم جد متحمسين لتحقيق ذلك.

وقال بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “اللعب أمام انصارنا أمر محفز جدا، خاصة وأنهم أظهروا روح رياضية عالية ونشكرهم على ذلك”.

كما أضاف: “المناصر الجزائري دائما فخور بلاعبيه، ويجع بحماس كبير، خاصة عندما يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم فوق الميدان”.

وتابع مجيد بوقرة: “بالنسبة لنا نفكر فقط في الفوز بالنهائي، ونحن جد متحمسين من أجل تحقيق ذلك”.