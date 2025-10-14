بوقرة: “المنتخب سيشهد انضمام لاعبين جدد نوفمبر القادم”

أكد مدرب المنتخبب الوطني لـ”الرديف”، مجيد بوقرة، التحاق لاعبين جدد بالتشكيلة الوطنية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض رديف “الخضر” تربصا أخيرا، شهر نوفمبر الداخل، تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة بقطر، ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025.

وعقب اختتام تربص أكتوبر الجاري، أمس الاثنين، أوضح بوقرة، أنه دون عدة نقاط ايجابية. بعد اللقاء الودي المزدوج أمام فلسطين، ما منحه فكرة عامة عن التغييرات التي يحتاجها المنتخب.

قبل أن يضيف مدرب المنتخب الرديف: “هدفنا تكوين فريق من لاعبين موهوبين وأصحاب خبرة وشبان.. هناك لاعبين جدد سينضمون إلينا في تربص نوفمبر وهناك من الحاليين من أثبت أحقيته بالتواجد معنا”.

في المقابل، أبزر بوقرة، أنه لا يزال يبحث عن منافس قوي، لملاقاته وديا في تربص نوفمبر المقبل، من أجل حسم هوية قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في البطولة العربية.

وختم: “رئيس “الفاف” وليد صادي، سيعمل لايجاد منافس من المستوى العالي لمواجهته، وبعد ذلك سنحدد قائمة البطولة العربية”.