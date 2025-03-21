بوقرة: “المهمة التي تنتظرنا جد صعبة والجميع يتوقع منا الأفضل”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن عودته لمنصبه، كما اعترف بصعوبة المهمة التي تنتظرهم، رغم ابداء صراراه لتحقيق الأفضل.

وصرح بوقرة، في حوار خص به موقع “الفاف”: “سعيد جدا بعودتي إلى الجزائر كمدرب للمنتخب الوطني للمحليين، وهذا فخر لي”

كما أضاف: “المهمة التي تنتظرنا ستكون جد صعبة، باعتبار أننا منشطي نهائي “الشان”، وحاملي لقب كأس العرب”.

وأردف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “الجميع تنتظر منا تقديم الأفضل، أي على الأقل بلوغ النهائي والتتويج بكأس العرب”.

وتابع مجيد بوقرة: “سنعمل على التقدم خطوة بخطوة، والآن نركز على التربص الأول الذي نخوضه حاليا”.