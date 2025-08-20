بوقرة: “الناس اعتادوا على رؤية الجزائر تفوز دائما والمشوار لم ينتهِ”

اعترف مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، أن نتائج التشكيلة الوطنية لم تكن مثالية في مجموعات “الشان” بعد تحقيق فوز وحيد وثلاثة تعادلات.

وقال بوقرة، في تصريحات خص بها قناة “الفاف” عقب بلوغ ربع النهائي. الذي سيلاقي فيه المنتخب الوطني نظيره السوداني: “صحيح أن الآن الناس اعتادوا أن يروا الجزائر دائما تفوز.. هذا أمر جيد”.

قبل أن يستدرك: “لكن نحن في بطولة تلعب مرحلة بمرحلة، أولا التأهل إلى ربع النهائي تم التدرج في بقية المشوار.. في كل الأحوال أشكر اللاعبين من أعماق قلبي”.

وختم بوقرة، الذي يأمل في تكرار سيناريو النسخة الماضية من “الشان” وبلوغ النهائي: “المشوار لم ينتهِ بعد ولكن ما حققناه مهم معنويا ومفيد للمنتخب الوطني للمحليين وللجزائر بصفة عامة”.