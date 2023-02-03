بوقرة :”النهائي أمام السنغال سيحسم بتفاصيل صغيرة “

أكّد الناخب الوطني مجيد بوقرة استعداد لاعبيه لتنشيط نهائي الشان أمام منتخب السنغال غدا الذي سيجري بملعب نيسلون مانديلا ببراقي.

وقال مجيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بملعب نيلسون مانديلا “اللاعبون جاهزون و قمنا بعمل كبير في التحضيرات، سننافس منتخب قوي الذي استحق التواجد في النهائي”.

كما أضاف مجيد بوقرة “عشنا أياما جميلة، نعرف السنغال جيّدا وأؤكد مجددا أنه منتخب يستحق التواجد في النهائي، المباراة ستلعب بتفاصيل دقيقة و لا داعي للأخطاء”.

وقال بوقرة عن المنافس السنغالي “طالبت من اللاعبين بضرورة احترام المنافس رغم المشوار الطبي الذي قمنا به في المنافسة، و أؤكد ان القوي هو من سيقول كلمته”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]