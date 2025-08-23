بوقرة بعد الإقصاء من “الشان”: فخور بأداء اللاعبين ومستعدون للتحديات القادمة”

بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان” على يد منتخب السودان، أبدى مجيد بوقرة مدرب المنتخب الوطني المحلي ارتياحه الكبير لمستوى لاعبيه، رغم الخروج المؤلم.

بوقرة لم يخفِ تطلعه للمستقبل، مؤكدًا أن المنتخب سيخوض تربصًا تحضيريًا في أكتوبر المقبل تحسبًا لكأس العرب.

وهو ما يعتبره نقطة انطلاق جديدة نحو المنافسات المقبلة: “سنخوض تربصًا تحضيريًا في أكتوبر تحسبًا لكأس العرب، حيث نهدف إلى التحضير بشكل أفضل وتقديم أداء قوي يليق بالمنتخب الوطني”.

وبهذه الخطوة، يسعى بوقرة إلى استغلال الوقت المتاح لبناء منتخب قوي قادر على تحدي كبرى المنتخبات العربية في كأس العرب القادمة.

تضحية مزيان تأكيدًا على روح الفريق

أحد أبرز المواقف التي لفتت انتباه بوقرة كانت تضحية لاعب المنتخب عبد الرحمن مزيان، الذي لعب مصابًا طوال البطولة. بوقرة عبر عن امتنانه لهذا النوع من التضحيات التي تؤكد قوة الروح الجماعية داخل المنتخب: “مزيان لعب مصابًا وأشكره على التضحية من أجل المنتخب، لقد كان مثالًا للتفاني”.

إشادة بمردود اللاعبين

كما أكد بوقرة فخره بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني. ورغم أن الحظ لم يكن في صفهم، فإن المدرب أصر على أنه راضٍ تمامًا عن الأداء الذي قدمه لاعبو “الخضر” في البطولة: “قدر الله وما شاء فعل، وأنا فخور بمردود اللاعبين، كانوا رجالًا داخل الملعب وقدموا كل ما لديهم”.

هكذا، يظل بوقرة يشيد بروح القتال التي أظهرها لاعبو المنتخب حتى آخر لحظة. الظروف الصعبة للاعبين خلال البطولة بوقرة لم يغفل عن الإشارة إلى الظروف الصعبة التي مر بها اللاعبون في فترة حساسة من الموسم، حيث كانت الضغوطات البدنية والفنية واضحة على العديد من اللاعبين. ورغم ذلك، أصروا على تقديم أفضل ما لديهم، ما جعل المدرب يعبر عن شكره الكبير لهم: “أشكر كل اللاعبين، خاصة وأن المنافسة لعبت في فترة حساسة من الموسم، حيث كان العديد من اللاعبين في ظروف صعبة بسبب كثافة المباريات”.

هذه الكلمات تعكس تقدير بوقرة لما بذله اللاعبون من جهد وإصرار في فترة حرجة. الحظ لم يكن حليفًا للفريق وفيما يتعلق بمباراة السودان، أكد بوقرة أن المنتخب الوطني كان الأفضل طوال مجريات اللقاء، ولكن الحظ لم يكن حليفًا لهم في النهاية، وهو ما جعلهم يخسرون في ركلات الترجيح: “كنا أفضل من السودان ولكن الحظ خاننا، أحيانًا تلعب جيدًا ولا تفوز، وأحيانًا العكس يحدث”.