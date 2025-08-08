بوقرة بعد التعادل أمام جنوب إفريقيا: “فخور باللاعبين وسنواصل العمل لتحقيق الأفضل”

عبّر مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن رضاه الكامل عن أداء لاعبيه، رغم التعادل أمام منتخب جنوب إفريقيا (1-1)، في ثاني مواجهات المنتخب الوطني ضمن بطولة “الشان”.

وقال بوقرة، في ندوة صحفية عقب اللقاء: “يجب أن نبقى متفائلين، ودون التركيز كثيرًا على الأخطاء التحكيمية أو النقائص في الوقت الحالي. الأهم هو مواصلة العمل لتحقيق نتائج طيبة مستقبلًا”.

وبخصوص التحكيم، أشار مدرب “الخضر” إلى أنه يفضل عدم الخوض كثيرًا في القرارات التحكيمية، قائلاً: “الأخطاء جزء من اللعبة، ومن الأفضل أن لا أتكلم عن الحكم. لم أعد مشاهدة اللقطات بعد، لكن القرار الأخير يبقى بيد الحكم، وسنرى لاحقًا”.

كما أكد بوقرة أن “الخُضر” كانوا الأقرب إلى تحقيق الفوز:”كنا نستحق النقاط الثلاث، لكن للأسف لم نوفّق. المباريات المتبقية ستكون حاسمة، ولهذا يجب التفكير فيها جيدًا والعمل على الفوز”.

وختم “الماجيك” تصريحاته قائلاً: “أنا فخور جدًا باللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم خلال 90 دقيقة. أثبتنا أننا نملك مجموعة قوية وقادرة على رفع التحدي. قدمنا مستويات جيدة، لكن هذه هي طبيعة المباريات في البطولات الإفريقية”.