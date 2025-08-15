بوقرة بعد التعادل أمام غينيا: “الشان بطولة صعبة ولم نفقد الأمل في التأهل”

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أن حظوظ التأهل لا تزال قائمة، رغم التعادل أمام منتخب غينيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”.

وأوضح بوقرة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة أن كل المباريات التي خاضها المنتخب كانت صعبة. مشيرا إلى أن مستوى المنتخبات المشاركة فاجأه من حيث التنظيم والجاهزية.

وأضاف بوقرة أن المنتخب سيواصل العمل من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة. مشددًا على أهمية التسجيل في الدقائق الأولى من اللقاء لتسهيل المهمة. كما أبدى تفاؤله بقدرة اللاعبين على تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات.

وختم الناخب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن الطموح لا يزال قائمًا للتأهل ومواصلة المشوار في المنافسة القارية.