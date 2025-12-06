بوقرة بعد الفوز أمام البحرين:”لم ننتهِ بعد.. وكل مباراة لها حساباتها”

تحدث الناخب الوطني، عبد المجيد بوقرة، عن الانتصار المهم الذي حققه “الخضر”، بخماسية مقابل هدف أمام البحرين، برسم الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العرب 2025، معبراً عن رضاه على الأداء وحذرًا من الاستهانة بالمباراة القادمة أمام العراق.

وصرح، مجيد بوقرة، في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء المباراة:” الحمد لله على هذا الفوز الكبير. أنا سعيد جدًا بلاعبي الفريق لأنني أعرف قدراتهم جيدًا، ورغم ذلك أؤكد أننا لم ننتهِ بعد، فالطريق ما زال طويلاً والتحديات كثيرة. يجب أن نستمر في العمل بجدية والتركيز على كل مباراة نلعبها”.

وأضاف الناخب الوطني:” كل المباريات في هذه البطولة مهمة جدًا، وهذا هو سر جمال كأس العرب. لا توجد مباراة سهلة أو يمكن الاستهانة بها. على العموم، أنا فخور بلاعبي فريقي وبالجماهير التي كانت دعمًا كبيرًا لنا في الملعب وخارجه”.

وختم مجيد بوقرة قائلا:” الروح عالية جدًا، اللاعبون يظهرون التزامًا وتفانيًا كبيرين. نحن نعمل كأسرة واحدة، وهذا يظهر في الأداء داخل الملعب. نحتاج فقط للحفاظ على هذا الانسجام والتركيز، لأن كل مباراة تمثل تحديًا جديدًا”.