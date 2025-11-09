بوقرة: “بلايلي نحتاجه في “الكان” وكأس العرب تتطلب لاعبين بشخصية قوية”

وضع مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، حدا للجدل القائم حول غياب يوسف بلايلي، عن قائمته الخاصة بتربص نوفمبر الجاري، والتي تزامنت مع ابعاده عن تربص المنتخب الأول خلال الشهر ذاته.

وتوقع المتتبعون أن يتم الاستعانة بنجم الترجي التونسي، في منتخب الرديف. تحسبا لكأس العرب المقررة ديسمبر 2025 بقطر، بعدما تألق في نسخة 2021، وقيادته “الخضر” للتتويج باللقب.

وسُئل بوقرة اليوم الأحد، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي. قبل وديتي مصر في القاهرة، عن بلايلي وقال: “بالنسبة لي بلايلي ليس غائبا وقد يلعب كأس إفريقيا مع المنتخب الأول ولاعبين موهوبين مثله نحتاجهم مع المنتخب الأول”.

في المقابل، دافع مدرب المنتخب الرديف، عن خياراته بخصوص استدعائه لاعبين متقدمين في السن. وقال: “سليماني وبودبوز وضعتهما مع نفس القائمة مع سعيود وبراهيمي.. كأس العرب تحتاج لمثل هؤلاء اللاعبين الذين يملكون شخصية قوية”.