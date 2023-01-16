بوقرة: “بلماضي حفز اللاعبين بحضوره في تدريباتهم”

ثمّن مدرب المحليين مجيد بوقرة، الزيارة التي قام بها الناخب جمال بلماضي للاعبيين المحليين قبل مواجهة اثيوبيا.

وصرح بوقرة، اليوم الإثنين: “بلماضي حضر لابداء مساندته للفريق ككل وهذا أمر ايجابي حفّز اللاعبين والطاقم ككل”.

كما أضاف مدرب المحليين: “أخذت الكثير من بلماضي طيلة السنوات الأخيرة، وأشكره على دعمه وكل ما يقدمه”.

يدكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، حضر الحصة التدريبية الماضية للمنتخب المحلي، بمركز سيدي موسى.