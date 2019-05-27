بوقرة: “بلماضي شجعني للقيام بهذه الخطوة”

تحدث الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة، عن كيفية ولوجه لعالم التدريب، ودور الناخب الوطني جمال بلماضي، في اقتناعه بهذه المغامرة.

وصرح بوقرة، في حوار لـ”جو راديو”: “فكرت دخول عالم التدريب، بدأت مع نهاية مشواري الكروي، أين أدركت أنها فرصة متاحة، لم أفكر فيها سابقا”.

وأضاف “الماجيك”: “في البداية لم أفكر في الأمر، لكن مع نهاية مشواري كلاعب، بلماضي الذي كان مدربي في لخويا، حدثني باستمرار عن هذا الموضوع، ودفعني لذلك”.

يذكر أن مجيد بوقرة، يشرف على تدريب نادي الدحيل القطري، أين توج في البداية بالبطولة رفقة الفريق الرديف، قبل توليه تدريب الفريق الأول.