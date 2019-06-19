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بوقرة: “بلماضي يملك كل مواصفات النجاح”

الرياضة
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بوقرة: “بلماضي يملك كل مواصفات النجاح”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الدولي الجزائري مجيد بوقرة، بالناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا أن هذا الأخير يملك كل مواصفات النجاح.

وصرح بوقرة، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “قد تكون شهادتي مجروحة في جمال بلماضي، الذي تزاملت معه في نادي لخويا”.

وأضاف: “هذا المدرب يمتلك كل مواصفات النجاح، فهو خريج المدرسة الفرنسية، ولا ننسى أنه لعب في مارسيليا، وباريس سان جيرمان، ونشأ في أكبر مدرستين”.

وتابع “الماجيك”: “بلماضي يملك رصيدا فنيا كبيرا، وأكد نجاحه في قيادته نادي لخويا للفوز بأكثر من لقب، فضلا عن قيادته منتخب قطر للفوز بكأس الخليج منذ سنوات”.


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