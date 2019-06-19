بوقرة: “بلماضي يملك كل مواصفات النجاح”

أشاد الدولي الجزائري مجيد بوقرة، بالناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا أن هذا الأخير يملك كل مواصفات النجاح.

وصرح بوقرة، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “قد تكون شهادتي مجروحة في جمال بلماضي، الذي تزاملت معه في نادي لخويا”.

وأضاف: “هذا المدرب يمتلك كل مواصفات النجاح، فهو خريج المدرسة الفرنسية، ولا ننسى أنه لعب في مارسيليا، وباريس سان جيرمان، ونشأ في أكبر مدرستين”.

وتابع “الماجيك”: “بلماضي يملك رصيدا فنيا كبيرا، وأكد نجاحه في قيادته نادي لخويا للفوز بأكثر من لقب، فضلا عن قيادته منتخب قطر للفوز بكأس الخليج منذ سنوات”.