بوقرة: “بن حمودة كان لاعبا محبوبا.. أكبر دليل الجمع الغفير في جنازته”

ابدى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة تأثره الكبيرة من صدمة وفاة اللاعب بلال بن حمودة الذي شيعت جنازته اليوم بمقبرة حجوط في تيبازة.

كما خص بوقرة “النهار” الحيدث عنه حيث قال “بن حمودة كان لاعبا جيّدا. ترك لنا بصمة اخوية وإبتسامته المعهودة. جمع غفير جاء إلى المقبرة وهو دليل على أنّه كان محبوبا لدى الكثيرين. لا تنسوا ان تدعوا له في الصلاة”.

وأضاف “بلال كان أكثر من أخي. كثير الابتسامة يتحدث كثيرا عن المستقبل. ربي يرحموا و إن شاء الله يرزق بالجنة”

وأضاف “نحن مصدومون من وفاته. بصراحة كان مشروع لاعب كبير لكن شاءت الأقدار أن يفارقنا”.

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