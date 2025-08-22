بوقرة: “بوراس كان يعاني من اصابة ورفضنا المغامرة بصحته”

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، السبب الذي دفعه لتسريح اللاعب أكرم بوراس، من مجموعة الخضر المشاركة حاليا في بطولة “الشان”.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أكرم بوراس جاء إلى التحضيرات وهو يعاني من اصابة”.

كما أضاف: “لم نشأ المغامرة بصحة بوراس، خاصة وأنه سينتقل إلى فريق آخر وفق ما أعلمني به، لذا فكرنا في مستقبله أيضا”.

وتابع مجيد بوقرة: “بوراس، لم يكن مستعدا لخوض مبارياتنا الحالية، لهذا السبب قرننا تسريحه، ونتمنى له الشفاء العاجل، والتوفيق في مشواره”.