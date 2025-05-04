بوقرة: “تأثرنا بالظروف المناخية وأرضية الملعب في لقاء غامبيا”

أكد الناخب المحلي، مجيد بوقرة، أن أشباله تأثروا بالظروف الخارجية، في لقاء أمس السبت، أمام المضيف منتخب غامبيا.

وفرض محليو “الخضر” التعادل السلبي، على نظرائهم من غامبيا. في ذهاب الدور التصفوي الأخير. المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وقال بوقرة: “انتظرنا تلك الظروف المناخية. القليل من الحرارة والرطوبة. وخاصة أرضية الملعب التي تبقى من الصعبة اللعب فيها”.

قبل أن يضيف في تصريحات لموقع “الفاف”: “كل هذه الأمور حضرنا لها جيدا، وكنا نعلم أنه يجب أن نكون أقوياء تكتيكيا ودفاعيا ومن الناحية الجماعية”.

وواصل بوقرة: “اتيحت لنا بعض الفرص. ولو لعبنا في أرضية جيدة لسجلنا، لكن أهم شيء. أننا لم نتلق أهدافا.”

كما أشاد مدرب المحلييين بأشباله، وقال: “سعيد بروح المجموعة في هذه الظروف. واللاعبون حافظوا على تركيزهم، وتفادي خطأ يُكلفنا غاليا. أمام فريق جيد يلعب من دون ضغط. وقوته في السرعة إلى الأمام”.

وختم بوقرة، بخصوص رأيه في النتيجة المحققة. قبل موقعة الإياب المقررة الجمعة القادمة: “بالنسبة لي تبقى نتيجة ايجابية، على اعتبار أننا لم ننهزم. سنقوم بالعمل اللازم في لقاء العودة الذي نحتاج فيه لدعم أنصارنا في عنابة”.