بوقرة :”تربص قطر فرصة للوقوف على مُستوى الوجوه الجديدة”

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بأنه مُتحمس للعمل مع التعداد الحالي والذي عرف تغييرات عديدة، مُقارنة بالتربص الأخير والمُباراة الودية أمام ليبيريا.

وتحدث “الماجيك” قائلا في مطار هواري بومدين قبل السفر الى الدوحة قائلا :”التربص في قطر سيكون مُفيدا جدا بالنسبة لنا، خاصة وأن ظروف العمل والمُنشآت هناك ممتازة، وستُساعد عناصرنا على التعرف على المستوى العالي، وفي نفس الوقت إكتشاف الوجوه الجديدة التي تم إستدعاؤها”.”.

وواصل في سياق مُتصل :”سنكون على موعد مع مُبارتين وديتين في المُستوى أمام سوريا التي تمتلك تشكيلة جيدة، ونفس الأمر الذي ينطبق على بورندي، وهذا الموعد سيُمكننا من الإستعداد لنهائيات كأس العرب.

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