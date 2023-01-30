بوقرة: “تنتظرنا مباراة قوية أمام منتخب النيجر لبلوغ النهائي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، معرفته الجيدة لمنافسهم المقبل منتخب النيجر، مؤكدا صعوبة المباراة التي ستجمعهم في الشان.
وصرح بوقرة، لتلفزيون “النهار”: “سنخوص مباراة جد مهمة وحاسمة أمام منتخب النيجر بهدف بلوغ نهائي الشان”.
كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “نعرف جيدا منتخب النيجر الذي سبق لنا مواجهته في مباريات ودية”.
وأردف: “منتخب النيجر لا يتلقى الكثير من الاهداف، وأقصى منتخبات قوية في الأدوار السابقة من الشان”.
وتابع مجيد بوقرة: “ستكون مباراة قوية بالنسبة لنا مثل سابقاتها، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا”.
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