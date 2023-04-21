بوقرة :”جاهزون للفوز أمام صان داونز والخبرة ستلعب دورا كبيرا”

كشف أيمن بوقرة مدافع شباب بلوزداد عن جاهزية الفريق للفوز أمام الضيف صان داونز من جنوب إفريقيا في رابطة الأبطال.

وقال أيمن بوقرة خلال الندوة الصحفية اليوم قبل مواعد المباراة غدا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي “”نملك لاعبين لديهم الخبرة و التجربة في البطولة الإفريقية خاصة بعد المشاركة في الموسم الماضي كذلك”.

كما أضاف لاعب السياربي ” درسنا جيّدا وأخذنا نظرة عن الخصم صان داوز، جاهزون لخطف نتيجة ايجابية قصد اللعب بأريحية في مباراة العودة”.

ويملك بوقرة إمكانية اللعب أساسيا في المنافسة الإفريقية في حال الاعتماد عليه من قبل الكوكي على حساب منافسه على المنصب مختار بلخيثر.

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