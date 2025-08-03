بوقرة: “جاهزون للفوز ونعول على خبرة لاعبينا في دوري الأبطال”

أعرب مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن ثقته في قدرة عناصره على تحقيق انتصار في مستهل مشوارهم في “شان” 2024 المؤجلة إلى 2025.

وعلى الرغم من أن المنافس أوغندا، سيستفيد من عاملي الأرض والجمهور، في لقاء الغد، إلا أن بوقرة، أكد جاهزية التشكيلة الوطنية، لتحقيق الفوز.

وقال الناخب المحلي: “من المؤكد ان المباراة الافتتاحية أمام اوغندا. وفي ملعب ممتلئ ستكون جميلة.. العامل الذهني مهم جدا في مثل هذا النوع من المباريات”.

وواصل في السياق ذاته:”من جانبنا عملنا جيدا تحضيرا لهذه المباراة ونكون جاهزين للفوز بها”.

وفي المقابل، أبرز بوقرة، أنه يراهن على خبرة لاعبي “الخضر” في دوري أبطال إفريقيا. بفضل مشاركاتهم مع أنديتهم، وختم: “ما نملكه نحن هو لاعبون لديهم تجربة في رابطة ابطال افريقيا لذا يعرفون الظروف”.