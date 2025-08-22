بوقرة: “جاهزون لمباراتنا المهمة ضد منتخب السودان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، جاهزية لاعبيه التامة لمباراتهم ضد منتخب السودان، لحساب ربع نهائي بطولة “الشان”.
وعقد بوقرة، اليوم الجمعة، ندوة صحفية، أين قال: “نحنا في مهمتنا الأولى بالتأهل للدور الربع النهائي”.
كما أضاف: “حاليا نحن في مرحلة جديدة من هذه البطولة، وهي دور خروج المغلوب، ولاعبينا جد محفزين”.
وأكد مجيد بوقرة، في ذات الخصوص: “نحن في أتم الجاهزية لهذه المباراة التي تعتبر جد مهمة بالنسبة لنا”.
