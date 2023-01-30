بوقرة: “جاهزون لمواجهة النيجر واللاعبون عازمون على بلوغ النهائي”
بقلم النهار أونلاين
أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، جاهزية لاعبيه لمواجهة النيجر، وعزمهم على بلوغ نهائي الشان.
وصرح بوقرة في ندوته الصحفية: “النيجر لعبنا ضدهم من قبل، منتخب نعرفه جيدا، وندرك ما ينتظرنا في مواجهتهم”.
كما أضاف: “منتخب النيجر جد قوي، يطبق كرة جميلة، وبلغ هذا الدور عن جدارة، تنتظرنا مباراة قوية، ونتمنى الفوز بها”.
وتابع مجيد بوقرة: “معنويات اللاعبين جد عالية بعد بلوغهم هذا الدور. نحن جاهزون لهذه المباراة والكل تحذوه عزيمة كبيرة لبلوغ النهائي”.
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