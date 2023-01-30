بوقرة: “جاهزون لمواجهة النيجر واللاعبون عازمون على بلوغ النهائي”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، جاهزية لاعبيه لمواجهة النيجر، وعزمهم على بلوغ نهائي الشان.

وصرح بوقرة في ندوته الصحفية: “النيجر لعبنا ضدهم من قبل، منتخب نعرفه جيدا، وندرك ما ينتظرنا في مواجهتهم”.

كما أضاف: “منتخب النيجر جد قوي، يطبق كرة جميلة، وبلغ هذا الدور عن جدارة، تنتظرنا مباراة قوية، ونتمنى الفوز بها”.

وتابع مجيد بوقرة: “معنويات اللاعبين جد عالية بعد بلوغهم هذا الدور. نحن جاهزون لهذه المباراة والكل تحذوه عزيمة كبيرة لبلوغ النهائي”.