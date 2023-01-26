بوقرة :”جاهزون لمواجهة كوت ديفوار و تفاصيل صغيرة ستصنع الفارق”

أكّد مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد امام منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي الشان.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي اجرها اليوم بملعب نيسلون مانديلا “اللاعبون جاهزون لمباراة ربع النهائي بما فيهم القائد عبد اللاوي، الذي تدرب مع المجموعة بشكل جيّد، فقط ذبيح لا يزال يواصل العلاج إلى جانب دهيري”.

كما أضاف “أؤكد أن الجميع جاهز لمباراة كوت ديفوار. الأمر الإيجابي كذلك اللاعبين تجاوبوا مع التدريبات بشكل جيّد”.

وختم بوقرة “تأهلنا إلى مباراة ربع النهائي، يعني أن اللاعبون يسيرون في الطريق الصحيح، هنا يجب الحديث عن التفاصيل الصغيرة، و إن شاء الله سنقول كلمتنا”.

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