بوقرة جاهز لخلافة بلماضي على رأس “الخضر”.. رئيس الفاف يردّ

في سؤال غير متوقع من قبل الإعلام القطري لرئيس الفاف. رفض عمارة الحديث عن موضوع خلافة مجيد بوقرة للناخب الوطني جمال بلماضي.

كما رفض شرف الدين عمارة، مجرد التفكير في خليفة مهندس التتويج بـ “كان” 2019، وأجاب “نحن لا نفكر في خلافة جمال بلماضي”.

وأضاف رئيس “الفاف” “بصراحة لا يوجد بوقرة فقط، أؤكد أن هناك الكثير من المدربين المقتدرين الموجودين في الجزائر.. هناك عدة مدربين يملكون الكفاءة اللازمة لتسيير وإدارة أي فريق”.

و رمى عمارة الكرة في مرمى الجماهير الجزائرية. عندما قال كذلك “الجماهير الجزائرية لا تحب أن تسمع أي موضوع عن إمكانية مغادرة جمال بلماضي. وأنا كذلك لا أحب الحديث عن هذا الموضوع”.

وأشار خليفة زطشي إلى أن سياسة الفاف ستظل يعتمد على المدرسة الجزائرية في المنتخب دون التفكير في المدرب الأجنبي. وختم “أقول فقط إنه إذا أردنا أن نجد مدربا في الجزائر فسنجده”.

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وبلغ الخضر الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل محرز الهدف الأول للخضر في الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل الـ37. كما أن سفيان فيغولي سجل هدفه في الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص الخضر. قبل أن يعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الـ83. وتدخل مواجهة الخضر لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المقررة بقطر 2022.

كما تم التعرف على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

في حين ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني ونيجيريا، تونس، المغرب و كذا المنتخب السنغالي.

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