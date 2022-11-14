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الرياضة

بوقرة: “جد راض عن مردود لاعبينا والمنافسة حادة في المنتخب”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “جد راض عن مردود لاعبينا والمنافسة حادة في المنتخب”
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أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، رضاه التام، عن مردود أشباله في الودية التي جمعتهم بمنتخب سوريا.

وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب سوري يملك لاعبين ذوي خبرة، ونجحنا في تحقيق الفوز”.

كما أضاف: “سعيد بأداء لاعبينا الذين كانوا جد مركزين، أحسنوا الاحتفاظ بالكرة، ولعبوا بطريقة بسيطة وسيطرنا على جيمع أطوار المباراة”.

وأردف: “توجد منافسة حادة في المنتخب، بالنظر للجاهزية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون، ورغبتهم في التطور، وأن جد راضٍ عن مردودهم”.

وأضاف مدرب المنتخب المحلي: “أنا محظوظ لامتلاك مجموع من اللاعبين القادرين كلهم على اللعب، ما يمنحنا خيارات متعددة دون تأثر المردود العام”.

وتابع مجيد بوقرة: “نواصل العمل بجد وجهد كبير لاكساب اللاعبين الخبرة، والثقة اللازمة تحسبا لبطولة الشان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/3d3I2
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