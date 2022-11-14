بوقرة: “جد راض عن مردود لاعبينا والمنافسة حادة في المنتخب”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، رضاه التام، عن مردود أشباله في الودية التي جمعتهم بمنتخب سوريا.

وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب سوري يملك لاعبين ذوي خبرة، ونجحنا في تحقيق الفوز”.

كما أضاف: “سعيد بأداء لاعبينا الذين كانوا جد مركزين، أحسنوا الاحتفاظ بالكرة، ولعبوا بطريقة بسيطة وسيطرنا على جيمع أطوار المباراة”.

وأردف: “توجد منافسة حادة في المنتخب، بالنظر للجاهزية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون، ورغبتهم في التطور، وأن جد راضٍ عن مردودهم”.

وأضاف مدرب المنتخب المحلي: “أنا محظوظ لامتلاك مجموع من اللاعبين القادرين كلهم على اللعب، ما يمنحنا خيارات متعددة دون تأثر المردود العام”.

وتابع مجيد بوقرة: “نواصل العمل بجد وجهد كبير لاكساب اللاعبين الخبرة، والثقة اللازمة تحسبا لبطولة الشان”.