بوقرة: “جماهير وهران هي أفضل تحفيز للاعبينا”

تحدث مجيد بوقرة، عن مدى الجاهيزة النفسية للاعبيه، قبل مواجهة النيجر، مبرزا دور الجماهير الجزائري في ذلك.

وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية بوهران: “من الناحية الذهنية من المفروض أن اللاعبين محفزين بمجرد بلوغه هذا الدور، وبتواجدهم على بعد مباراة من النهائي”.

كما أضاف: “لا أضن أنهم بحاجة لخطاب تحفيزي من المدرب، متأكد بمجرد دخولهم الملعب، ستكون رؤية الجماهير أفضل تحفيز لهم”.

وتابع مجيد بوقرة: “في العاصمة حضينا بدعم كبير من أنصارنا، وكان لهم الفصل في بلوغنا هذا الدور، ونتوقع نفس الشيء بوهران”.