بوقرة: “جماهير وهران هي أفضل تحفيز للاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مجيد بوقرة، عن مدى الجاهيزة النفسية للاعبيه، قبل مواجهة النيجر، مبرزا دور الجماهير الجزائري في ذلك.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية بوهران: “من الناحية الذهنية من المفروض أن اللاعبين محفزين بمجرد بلوغه هذا الدور، وبتواجدهم على بعد مباراة من النهائي”.
كما أضاف: “لا أضن أنهم بحاجة لخطاب تحفيزي من المدرب، متأكد بمجرد دخولهم الملعب، ستكون رؤية الجماهير أفضل تحفيز لهم”.
وتابع مجيد بوقرة: “في العاصمة حضينا بدعم كبير من أنصارنا، وكان لهم الفصل في بلوغنا هذا الدور، ونتوقع نفس الشيء بوهران”.
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