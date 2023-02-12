بوقرة حاضرا في مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي

تابع الناخب الوطني مجيد بوقرة مجريات اللقاء الذي جمع بين اتحاد العاصمة و فريق لوبوبو الكونغولي اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعاين مجيد بوقرة لاعبيه الذي كانت لهم الفرصة في تنشيط الشان الماضي مثل بلعيد ومحيوص، في حي ألقى نظرة على اللاعبين الذي قد تكون لهم الفرصة في حمل القميص الوطني في المستقبل.

وكان برفقة “الماجيك” كل من مدرب حراس المرمى بن حمو إلى جانب المهاجم السابق للمنتخب الوطني رفيق هير جبور.

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