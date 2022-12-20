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الرياضة

بوقرة حاضر بملعب 5 جويلية الأولمبي لمتابعة الداربي العاصمي

بقلم عزيز طالبي
بوقرة حاضر بملعب 5 جويلية الأولمبي لمتابعة الداربي العاصمي
الجزائر
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تواجد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة بملعب 5 جويلية الأولمبي لمتابعة الداربي العاصمي. الذي يجري بين مولودية الجزائر و إتحاد الجزائر.

وينتظر مجيد بوقرة تألق عدد من اللاعبين في المباراة قصد الاستعانة بهم في مهمته الصعبة في الشان المقبل الذي سيلعب بين 13 جانفي وإلى 4 فيفري.

وكان “الماجيك” قد لعب مبارتين وديتين أمام كل من موريتانيا و السنغال، في انتظار مواجهة منتخب جديد في جانفي المقبل.

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