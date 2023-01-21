بوقرة :” حققنا الأهم بالتأهل وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم”

أكّد مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم مجيد بوقرة استحقاق لاعبيه في الفوز أمام موزمبيق اليوم في اللقاء الذي جرى بـ “نيلسون مانديلا”.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة”طلبت من اللاعبين ضرورة التركيز على المنافسة رغم حسمنا التأهل مبكرا إلى الدور الثاني”

كما أضاف “حاليا سنرتاح قليلا و سنعود إلى التدريبات مجدّدا، قبلها أود ان أشكر اللاعبين على الأداء و النتيجة”.

وأردف “سنبقى متفائلين بتحقيق نتائج ايجابية، وأتمنى أن يمتلك اللاعبون ثقة أكبر و تسجيل عدد أكبر من الأهداف”.

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