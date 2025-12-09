بوقرة: “حققنا المطلوب… والعمل الحقيقي يبدأ الآن”

أعرب الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن فخره الكبير بأداء لاعبي المنتخب الوطني عقب الفوز المستحق على العراق وتحقيق صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.

مؤكدًا أن المنتخب استعاد شخصيته الحقيقية وقدم المردود المنتظر منه في المباراتين الأخيرتين. وقال بوقرة في تصريحاته عقب اللقاء إن الخضر قدموا ردة فعل قوية بعد بداية متعثرة أمام السودان، حيث صرّح: “عندما بدأنا أول مباراة لم نلعب بشكل جيد، لكنني فخور جدًا بردة فعل اللاعبين في المباراتين السابقتين. حققنا المطلوب وخطفنا الصدارة عن استحقاق”.

وأضاف المدرب الوطني أن الفريق أظهر نضجًا تكتيكيًا وتماسكًا ذهنيًا سمح له بالتحكم في تفاصيل المواجهة أمام العراق، مشددًا على أن التأهل لن يكون كافيًا ما لم يواصل المنتخب العمل بنفس الروح والانضباط.

كما قال بوقرة بثقة: “أنا سعيد بالفوز وتصدر المجموعة… لكن لم ننتهِ بعد. الآن سيبدأ العمل الجدي الحقيقي في الأدوار القادمة”.

ويُنتظر أن يواصل الخضر التحضير لمباراة ربع النهائي أمام المنتخب الإماراتي في مواجهة قوية قد تكون مفصلية في مشوار المنتخب نحو الأدوار المتقدمة.

وقد عبّر بوقرة عن يقينه بأن المجموعة قادرة على الذهاب بعيدًا في البطولة، شرط الحفاظ على نفس الإصرار والتماسك الذي ميزهم في آخر مواجهتين.