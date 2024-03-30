بوقرة: “حققنا تأهلا صعبا في كأس الجزائر ونتمنى الذهاب لأبعد حد”

عبّر لاعب شباب قسنطينة، أيمن بوقرة، عن سعادته الكبيرة بتأهلهم لربع نهائي كأس الجزائر، مؤكدا عزمهم الذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة.

وصرّح بوقرة، عقب فوزهم على اتحاد عنابة بنتيجة (2-0): “حققنا تأهلا في مباراة لم تكن سهلة، وهذا بفضل مجهودات لاعبينا”.

كما أضاف لاعب السياسي: “نشكر المدرب الذي وقف إلى جانبنا طيلة أسبوع كامل، تحضيرا لهذه المباراة”.

وتابع أيمن بوقرة: “نتمنى الذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة، ولم لا التتويج بالكأس يكون من نصيبنا”.