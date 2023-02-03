بوقرة: “حققنا هدفنا الأول وتنتظرنا مهمة أخرى صعبة في النهائي”

اعتبر مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، بأنه وأشباله حققوا هدفهم الأول ببلوغ النهائي، معترفا أيضا بصعوبة المهمة الأخيرة التي تنتظرهم.

وصرح بوقرة في ندوته الصحفية اليوم الجمعة: ” الحمد لله حققنا هدفنا الأول الذي سطّرناه مع اللاعبين ببلوغ نهائي الشان”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “تبقى لنا 90 دقيقة، وخطوة أخيرة في هذا الشان، وعملنا على استرجاع قوانا في الفترة الماضية”.

وتابع مجيد بوقرة: “مباراة النهائي ستكون جد صعبة بالنسبة للفريقين، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا”.