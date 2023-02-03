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الرياضة

بوقرة: “حققنا هدفنا الأول وتنتظرنا مهمة أخرى صعبة في النهائي”

بقلم النهار أونلاين
بوقرة: “حققنا هدفنا الأول وتنتظرنا مهمة أخرى صعبة في النهائي”
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اعتبر مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، بأنه وأشباله حققوا هدفهم الأول ببلوغ النهائي، معترفا أيضا بصعوبة المهمة الأخيرة التي تنتظرهم.

وصرح بوقرة في ندوته الصحفية اليوم الجمعة: ” الحمد لله حققنا هدفنا الأول الذي سطّرناه مع اللاعبين ببلوغ نهائي الشان”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “تبقى لنا 90 دقيقة، وخطوة أخيرة في هذا الشان، وعملنا على استرجاع قوانا في الفترة الماضية”.

وتابع مجيد بوقرة: “مباراة النهائي ستكون جد صعبة بالنسبة للفريقين، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/9ndTe
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